Esclusiva: Crotone, obiettivo Marco Sala per la fascia sinistra (Di giovedì 5 agosto 2021) Il Crotone ha un nuovo obiettivo per la fascia sinistra: si tratta di Marco Sala, classe 1999, di proprietà del Sassuolo e nell’ultima stagione in prestito alla Spal. I contatti stanno andando avanti, è un profilo che piace, è una situazione che può diventare concreta. Così come per la corsia di destra, si aspetta solo l’arrivo di Gabriele Ferrarini, classe 2000 dalla Fiorentina, di cui vi avevamo già parlato. Sono ore importanti anche per la trattativa che riguarda Sebastian Musiolik, l’attaccante polacco classe 1996, nell’ultima stagione al Pordenone ma di proprietà del Raków ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 5 agosto 2021) Ilha un nuovoper la: si tratta di, classe 1999, di proprietà del Sassuolo e nell’ultima stagione in prestito alla Spal. I contatti stanno andando avanti, è un profilo che piace, è una situazione che può diventare concreta. Così come per la corsia di destra, si aspetta solo l’arrivo di Gabriele Ferrarini, classe 2000 dalla Fiorentina, di cui vi avevamo già parlato. Sono ore importanti anche per la trattativa che riguarda Sebastian Musiolik, l’attaccante polacco classe 1996, nell’ultima stagione al Pordenone ma di proprietà del Raków ...

Advertising

FootballScout24 : RT @Torinogranatait: ESCLUSIVA TG – Ursino (ds Crotone): “Nessun affondo del Torino per Messias” - marinabeccuti : ESCLUSIVA TG – Ursino (ds Crotone): “Nessun affondo del Torino per Messias” - Torinogranatait : ESCLUSIVA TG – Ursino (ds Crotone): “Nessun affondo del Torino per Messias” - TCGiovanile : ESCLUSIVA - Crotone: dal 'Monteruscello' due giovani per U17 e U15 - _esegesi_ : Gli interisti all'estero potranno vedere Inter-Crotone sia sulla pagina Facebook dell'Inter che sul canale YouTube… -