Enogu, da portabandiera a colpevole del flop del volley: «Tanti selfie, poche schiacciate vincenti» (Di giovedì 5 agosto 2021) Paola Enogu, troppi selfie, poche schiacciate: questa l'accusa. Da portabandiera italiana, simbolo dell'integrazione e del libero amore, per qualcuno eroina prima ancora di scendere in campo, da altri utilizzata come manifesto politico per il ddl Zan per la sua dicharata omosessualità, a colpevole del disastro italiano nel volley e nei giochi di squadra alle Olimpiadi di Tokyo. Paola Enogu vive una incredibile parabola di popolarità, senza colpe particolari, se non quella delle aspettative che altri, media, opinion leader e dirigenti sportivi, avevano ...

