Eni acquisisce Be Power e amplia offerta di servizi di ricarica elettrica in Italia ed Europa

(Teleborsa) – Eni, attraverso Eni gas e luce, ha sottoscritto oggi l'accordo per l'acquisizione del 100% di Be Power S.p.A., che tramite la controllata Be Charge è il secondo operatore Italiano con oltre 5 mila punti di ricarica per veicoli elettrici sul suolo pubblico. L'operazione* segna un ulteriore passo avanti nella strategia di Eni per la transizione energetica e nell'impegno della società a raggiungere la totale decarbonizzazione di prodotti e processi entro il 2050. In un contesto di mercato della mobilità che prevede un costante incremento del numero di veicoli elettrici in circolazione in Italia e in ...

