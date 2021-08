Enel X - Le stazioni di ricarica si gestiscono anche su Telepass Pay

(Di giovedì 5 agosto 2021) Tutto in una sola app,ladell'auto elettrica. Grazie a un accordo traX e, le colonnine dell'azienda italiana sono visibili e gestibilidaPay, l'applicazione dedicata ai servizi di mobilità e pagamenti cashless. Tante colonnine. Nello specifico, gli utenti potranno accedere ai 13 mila charging point della business line digià presenti in Italia tramite l'app della società controllata dal gruppo Atlantia e da quelle di altri operatori grazie agli accordi di interoperabilità. In questo modo, si completa l'offerta di servizi ...

... annunciano la partnership per una mobilità smart e sostenibile: lediX per la ricarica dei veicoli elettrici, infatti, sono state integrate nell 'app Telepass Pay . La partnership con ...Telepass edX annunciano la partnership per una mobilità smart e sostenibile. LediX per la ricarica dei veicoli elettrici , sono state integrate nell' app Telepass Pay . La partnership conX permette a Telepas s di rafforzare ulteriormente il suo ...Dopo le strisce blu, le aree di servizio e i monopattini a noleggio, è oggi possibile individuare e gestire le colonnine dell’azienda italiana con la nota app dedicata ai servizi di mobilità ...Per usufruire del servizio è necessario scaricare l’app Telepass Pay, selezionare il servizio di ricarica di Enel X e, attraverso la mappa, individuare il punto di ricarica dis ...