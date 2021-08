Emiliano tifa per l’amico di CasaPound | rivolta Pd

Leggi su ilmanifesto

(Di giovedì 5 agosto 2021) «In bocca al lupo al sindaco che ha fatto cadere i miei pregiudizi ideologici». Michele, il presidente della regione Puglia, ha deciso di appoggiare la candidatura per un altro mandato di Pippi Mellone a Nardò, la seconda città della provincia di Lecce. Ricambiando così il favore, visto che Mellone lo aveva appoggiato nelle regionali dell’anno scorso. Chi sia però Mellone e di quali «pregiudizi ideologici» parliè facile per tutti verificarlo, rintracciando in rete il filmato in cui … Continua L'articolo proviene da il manifesto.