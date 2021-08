Eleonora Brigliadori: vita privata, biografia, carriera, Instagram, marito, figli e curiosità sull’attrice e conduttrice tv (Di giovedì 5 agosto 2021) Chi è Eleonora Brigliadori nella vita privata? Ex “signorina buonasera” per le reti Mediaset, attrice e conduttrice tv, la bella Eleonora, negli ultimi anni, fa parlare di sé più per le sue esternazioni in fatto di medicina e cure alternative che per la carriera che l’ha resa famosa. In questi giorni, ad esempio, si è scagliata contro la vaccinazione di massa per combattere il Covid-19, in passato se l’è presa con la chemioterapia, considerata dalla maggior parte dei medici indispensabile nella cura dei tumori. Ecco qualche informazione su questa donna che, a quanto pare, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 5 agosto 2021) Chi ènella? Ex “signorina buonasera” per le reti Mediaset, attrice etv, la bella, negli ultimi anni, fa parlare di sé più per le sue esternazioni in fatto di medicina e cure alternative che per lache l’ha resa famosa. In questi giorni, ad esempio, si è scagliata contro la vaccinazione di massa per combattere il Covid-19, in passato se l’è presa con la chemioterapia, considerata dalla maggior parte dei medici indispensabile nella cura dei tumori. Ecco qualche informazione su questa donna che, a quanto pare, ...

effecapraro : 'Fra 18 mesi morirete. L'impulso 5G manderà in corto circuito le sinapsi per mezzo della grafite. Satana vi coloniz… - zazoomblog : Eleonora Brigliadori dice no allo spot a favore dei vaccini: Tra 18 mesi moriranno tutti - VIDEO - #Eleonora… - ilvocio : Eleonora Brigliadori: 'Dopo 18 mesi arriva Satana per i vaccinati'. E lo dice come se fosse un premio. Caruana &… - GrifoRampante : Eleonora Brigliadori choc: “Bevo la mia urina” - Tommaso91857332 : @RealEmisKilla Chi cazzo è Eleonora Brigliadori -