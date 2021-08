Eleonora Brigliadori dice no allo spot a favore dei vaccini | Tra 18 mesi moriranno tutti - VIDEO

Advertising

ilvocio : Eleonora Brigliadori: 'Dopo 18 mesi arriva Satana per i vaccinati'. E lo dice come se fosse un premio. Caruana &… - GrifoRampante : Eleonora Brigliadori choc: “Bevo la mia urina” - Tommaso91857332 : @RealEmisKilla Chi cazzo è Eleonora Brigliadori - RobRuggio : RT @Dee_pax: Eleonora Brigliadori: 'Se ti vaccini, tra 18 mesi arriva Satana' Interessante... #satana #Lucifer #LuciferSeason6 https://t.… - Cactus543 : Pure questa è andata: -

Ultime Notizie dalla rete : Eleonora Brigliadori

commenta Ha fatto il giro della rete il video in cuisi è rifiutata di girare uno spot per la regione Abruzzo, in cui avrebbe dovuto invitare le persone a vaccinarsi: 'Cosa fa la regione Abruzzo? - esordisce l'attrice - Invitare a ...... Per queste parole sui vaccini anti - Covidpic.twitter.com/3vxMTfF5Qw - Perché è in tendenza? (@perchetendenza) August 3, 2021 Da www.ilitempo.it l intemerata no vax diin ...Chi è Eleonora Brigliadori nella vita privata? Ex 'signorina buonasera' per le reti Mediaset, attrice e conduttrice tv, la bella Eleonora, negli ultimi anni, fa parlare di sé più per le sue esternazio ...Ha fatto il giro della rete il video in cui Eleonora Brigliadori si è rifiutata di girare uno spot per la regione Abruzzo, in cui avrebbe dovuto invitare le persone a vaccinarsi: "Cosa fa la regione A ...