Electronic Arts sulle sue recenti acquisizioni: 'Non otteniamo abbastanza meriti'

Il CFO di Electronic Arts Blake Jorgensen nell'ultima presentazione dei risultati finanziari trimestrali dell'editore ha valutato negativamente il poco merito attribuito a EA per la gestione degli studi che hanno acquisito. Jorgensen celebra l'acquisto di Codemasters e anche il successo di Respawn Entertainment con Apex: Legends che ha generato più di 2 miliardi di dollari. "Non credo che abbiamo ottenuto abbastanza riconoscimenti per questo, ma Electronic Arts è un gruppo di persone che vogliono davvero lavorare bene insieme. Abbiamo svolto un lavoro eccellente lavorando con altre parti dell'azienda."

Ultime Notizie dalla rete : Electronic Arts Attacchi informatici: per Schwab "dobbiamo immunizzare internet per fermarli" Electronic Arts Inc. è una società di videogiochi americana con sede a Redwood City, California. Il 10 giugno gli hacker hanno rubato il codice sorgente di FIFA 21 e il Frostbite Engine, trafugando ...

Dead Space: EA aggiorna sullo sviluppo del remake, c'è una brutta notizia Electronic Arts è tornata a parlare del remake del primo Dead Space proprio di recente, durante l'ultima conferenza tenuta con i propri azionisti. Secondo la nota compagnia statunitense, questo ...

Battlefield avrà degli elementi free-to-play in futuro secondo Electronic Arts vigamusmagazine Battlefield in futuro includerà anche il free-to-play, secondo EA Battlefield in futuro includerà anche il free-to-play, secondo EA | Andrew Wilson ha parlato dei piani futuri per la serie di DICE.

Mass Effect Legendary Edition ha venduto ben oltre le aspettative Il lancio di Mass Effect Legendary Edition è stato un successo tale da sorprendere la stessa Electronic Arts. Nel corso dell'ultima conferenza finanziaria per gli investitori, in cui sono stati s ...

