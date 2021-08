Edilizia scolastica, pubblicati i risultati dell’Avviso da 700 milioni per asili nido e scuole dell’infanzia (Di giovedì 5 agosto 2021) ROMA – Sono 453 i progetti ammessi al finanziamento nell’ambito dell’Avviso pubblico da 700 milioni di euro da assegnare ai Comuni per la messa in sicurezza, la ristrutturazione, la riqualificazione, la riconversione, la costruzione di edifici per asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia. Guardando ai risultati, le Regioni del Sud ottengono, a seguito dell’analisi dei progetti, il 54,4% delle risorse totali. La Regione con più risorse assegnate sul totale è la Campania, che ottiene circa 138 milioni di euro per ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 5 agosto 2021) ROMA – Sono 453 i progetti ammessi al finanziamento nell’ambitopubblico da 700di euro da assegnare ai Comuni per la messa in sicurezza, la ristrutturazione, la riqualificazione, la riconversione, la costruzione di edifici pere centri polifunzionali per i servizi alla famiglia. Guardando ai, le Regioni del Sud ottengono, a seguito dell’analisi dei progetti, il 54,4% delle risorse totali. La Regione con più risorse assegnate sul totale è la Campania, che ottiene circa 138di euro per ...

