Edilizia scolastica, 700 milioni per asili nido e scuole infanzia: pubblicate le graduatorie. 453 i progetti finanziati, il 54,4% delle risorse va al Sud (Di giovedì 5 agosto 2021) Sono 453 i progetti ammessi al finanziamento nell’ambito dell’Avviso pubblico da 700 milioni di euro da assegnare ai Comuni per la messa in sicurezza, la ristrutturazione, la riqualificazione, la riconversione, la costruzione di edifici per asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia. Guardando ai risultati, le Regioni del Sud ottengono, a seguito dell’analisi dei progetti, il 54,4% delle risorse totali. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 5 agosto 2021) Sono 453 iammessi al finanziamento nell’ambito dell’Avviso pubblico da 700di euro da assegnare ai Comuni per la messa in sicurezza, la ristrutturazione, la riqualificazione, la riconversione, la costruzione di edifici perdell’e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia. Guardando ai risultati, le Regioni del Sud ottengono, a seguito dell’analisi dei, il 54,4%totali. L'articolo .

