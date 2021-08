E’ solo una bambina ma già sfila come una modella. E’ la figlia della famosa show girl (Di giovedì 5 agosto 2021) Tale madre tale figlia, verrebbe da dire; entrambe amano a quanto pare stare sotto l’occhio dei riflettori. Wanda Nara, la donna del momento, l’anno scorso ha partecipato alla Milano Fashion Week come sostenitrice di una delle modelle: sua figlia. Baby modella Wanda era tra gli ospiti speciali alla sfilata di Elisabetta Franchi, una designer bolognese, in prima fila per applaudire la figlia Francesca, 5 anni, la prima avuta con Mauro Icardi. La piccola, a suo agio sulla passerella, ha sfilato tenendo per mano una delle modelle con un ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 5 agosto 2021) Tale madre tale, verrebbe da dire; entrambe amano a quanto pare stare sotto l’occhio dei riflettori. Wanda Nara, la donna del momento, l’anno scorso ha partecipato alla Milano Fashion Weeksostenitrice di una delle modelle: sua. BabyWanda era tra gli ospiti speciali allata di Elisabetta Franchi, una designer bolognese, in prima fila per applaudire laFrancesca, 5 anni, la prima avuta con Mauro Icardi. La piccola, a suo agio sulla passerella, hato tenendo per mano una delle modelle con un ...

Advertising

CarloCalenda : Mi rendo conto che sto diventando monomaniaco..(vi dico solo che sto pensando di dedicare un giorno alla visita del… - virginiaraggi : .@CarloCalenda a volte mi chiedo se ci fai o ci sei. Il progetto, ti allego qui sotto una foto, l'ho presentato io… - RobertoBurioni : Ma se il vaccino induce una immunità solo nell'85% dei vaccinati, allora la questione sarà molto diversa: dovremo a… - streci_co : Nessuno: Lyon per accendere solo una luce: ~eh siri~ - aboutross : RT @aboutarual: ma solo a me quest'estate non sembra estate? boh ha qualcosa di strano per tutti o sono io senza una compagnia estiva e le… -

Ultime Notizie dalla rete : solo una Rimanda il vaccino per paura degli effetti a lungo termine. La moglie lo contagia e muore a 27 anni 'Si è svegliato ieri, si sentiva bene, ha fatto colazione, ha chiamato la sua famiglia e poi si è fatto una doccia verso le 16:00 e basta ' , ha detto Thijeel. ' Si è sposato solo circa 6 settimane ...

Valentino Rossi annuncia il suo ritiro dalla MotoGP ... questa volta non più in sella ad una Yamaha ma con le velocissime Ducati Desmosedici GP : bisognerà solo capire quale sarà il suo vero ruolo. Foto Valentino Rossi

Supplenze 2021/2022, domanda MAD solo per una provincia e solo per i docenti non iscritti in altre graduatorie Orizzonte Scuola Wedding, la Sardegna tra le mete internazionali più amate Parte dalla Gallura la sfida per includere la Sardegna tra le mete internazionali più desiderate per i viaggi di nozze e anniversari. Non più solo isole come le Maldive, i Caraibi, Bora Bora e le Seyc ...

'La droga è una minaccia globale' «La droga è una minaccia globale e serve una risposta globale. Invito i leader mondiali a dare piena protezione ai diritti umani e alla dignità dell’uomo e vi assicuro che le Nazioni Unite lavoreranno ...

'Si è svegliato ieri, si sentiva bene, ha fatto colazione, ha chiamato la sua famiglia e poi si è fattodoccia verso le 16:00 e basta ' , ha detto Thijeel. ' Si è sposatocirca 6 settimane ...... questa volta non più in sella adYamaha ma con le velocissime Ducati Desmosedici GP : bisogneràcapire quale sarà il suo vero ruolo. Foto Valentino RossiParte dalla Gallura la sfida per includere la Sardegna tra le mete internazionali più desiderate per i viaggi di nozze e anniversari. Non più solo isole come le Maldive, i Caraibi, Bora Bora e le Seyc ...«La droga è una minaccia globale e serve una risposta globale. Invito i leader mondiali a dare piena protezione ai diritti umani e alla dignità dell’uomo e vi assicuro che le Nazioni Unite lavoreranno ...