E ora Valentino Rossi correrà su quattro ruote. Il futuro del campione (Di giovedì 5 agosto 2021) “Adoro correre con le macchine, forse appena meno che con le moto. Penso che correrò con le macchine ma è ancora un processo in corso. Non c’è alcuna decisione presa, io mi sento un pilota in moto o in macchina e lo resterò per tutta la vita. Magari non allo stesso livello ma penso che correrò comunque”. Lo ha detto Valentino Rossi parlando del suo futuro dopo l’annuncio dell’addio alle corse da motociclista. “Ho sempre amato gareggiare con le auto - ha spiegato -, all’inizio gareggiavo con i kart perché mio padre li considerava meno pericolosi delle moto. È qualcosa che mi è rimasto nel cuore. Ho sempre cercato di migliorare la mia ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 5 agosto 2021) “Adoro correre con le macchine, forse appena meno che con le moto. Penso che correrò con le macchine ma è ancora un processo in corso. Non c’è alcuna decisione presa, io mi sento un pilota in moto o in macchina e lo resterò per tutta la vita. Magari non allo stesso livello ma penso che correrò comunque”. Lo ha dettoparlando del suodopo l’annuncio dell’addio alle corse da motociclista. “Ho sempre amato gareggiare con le auto - ha spiegato -, all’inizio gareggiavo con i kart perché mio padre li considerava meno pericolosi delle moto. È qualcosa che mi è rimasto nel cuore. Ho sempre cercato di migliorare la mia ...

