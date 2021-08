È morto Paul Johnson, la leggenda house (Di giovedì 5 agosto 2021) Dopo la first lady della Detroit Techno, K-Hand, scomparsa lo scorso 3 agosto, un’altra leggenda house ci ha lasciati. Il Covid ha infatti stroncato Paul Johnson, venuto a mancare all’età di 50 anni. Il producer di Chicago, ricoverato un paio di settimane fa in terapia intensiva, aveva tenuto inizialmente aggiornati i fan sul suo stato di salute, man mano divenuto sempre più precario. Conosciuto soprattutto per la hit del 1999 Get Get Down, ancora oggi un evergreen per i dancefloor, Johnson vantava una corposa discografia e release su label come Dance Mania, Peacefrog, Cajual, Relief Records e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 5 agosto 2021) Dopo la first lady della Detroit Techno, K-Hand, scomparsa lo scorso 3 agosto, un’altraci ha lasciati. Il Covid ha infatti stroncato, venuto a mancare all’età di 50 anni. Il producer di Chicago, ricoverato un paio di settimane fa in terapia intensiva, aveva tenuto inizialmente aggiornati i fan sul suo stato di salute, man mano divenuto sempre più precario. Conosciuto soprattutto per la hit del 1999 Get Get Down, ancora oggi un evergreen per i dancefloor,vantava una corposa discografia e release su label come Dance Mania, Peacefrog, Cajual, Relief Records e ...

Advertising

Newsic1 : PAUL JOHNSON la leggenda dell'house è morto a 50 per Covid - domenico_lucad : @NYKnicksITA Credo che ci meritiamo una piccola gioia, passare da 2 anni di Payton e stato davvero pesante.. Poi di… - AntalJonathan : @e_trombino Tanto Paul Mccartney è già morto negli anni 60 ed è stato sostituito da un poliziotto canadese polis… - francoisengo : @IlPaoloGiordano da quanto ho capito non crede nemmeno che Paul McCartney sia morto nel 1966 in un incidente strada… - RobyOnWeb : @Corriere Dai lo sanno tutti che Paul McCartney è morto e quello è un sosia! Questo è un articolo di regime e da di… -

Ultime Notizie dalla rete : morto Paul PAUL JOHNSON la leggenda dell'house è morto a 50 per Covid Paul Johnson, storico dj house di Chicago, è morto all'età di 50 anni dopo aver contratto il COVID - 19. Johnson era stato recentemente ricoverato in terapia intensiva. La notizia della morte è stata ...

Paul Johnson ci ha lasciato: l'house music è in lutto Paul Johnson non ce l'ha fatta. Il Covid ci ha portato via, a soli 50 anni, uno dei nomi più importanti dell'house music. Paul Johnson è morto. Soltanto qualche giorno fa avevamo dato un aggiornamento sulle sue condizioni di salute. Dopo aver contratto il Covid si era mostrato in alcuni video sui canali social intubato ...

È morto Paul Johnson: il Covid ci ha portato via un'altra leggenda Dj Mag Italia È morto Paul Johnson, la leggenda house . Il Covid ha infatti stroncato Paul Johnson, venuto a mancare all’età di 50 anni. Il producer di Chicago, ricoverato un paio di settimane fa in terapia intensiva ...

Morto Paul Johnson, leggenda house Dopo la first lady della Detroit Techno, K-Hand, scomparsa lo scorso 3 agosto, un’altra leggenda house ci ha lasciati. Il Covid ha infatti stroncato Paul Johnson, venuto a mancare all’età di 50 anni.

Johnson, storico dj house di Chicago, èall'età di 50 anni dopo aver contratto il COVID - 19. Johnson era stato recentemente ricoverato in terapia intensiva. La notizia della morte è stata ...Johnson non ce l'ha fatta. Il Covid ci ha portato via, a soli 50 anni, uno dei nomi più importanti dell'house music.Johnson è. Soltanto qualche giorno fa avevamo dato un aggiornamento sulle sue condizioni di salute. Dopo aver contratto il Covid si era mostrato in alcuni video sui canali social intubato .... Il Covid ha infatti stroncato Paul Johnson, venuto a mancare all’età di 50 anni. Il producer di Chicago, ricoverato un paio di settimane fa in terapia intensiva ...Dopo la first lady della Detroit Techno, K-Hand, scomparsa lo scorso 3 agosto, un’altra leggenda house ci ha lasciati. Il Covid ha infatti stroncato Paul Johnson, venuto a mancare all’età di 50 anni.