“È morto Emilio”. Dramma nel mondo del calcio, lo storico bomber perde il figlio 18enne (Di giovedì 5 agosto 2021) Si tratta di una delle notizie che nessuno vorrebbe mai conoscere, quelle che per molti sono considerate ‘contro natura’ in quanto provocano fin troppo dolore, rabbia e senso di ingiustizia. Eppure la natura e la vita stessa insegnano che anche le tragedie peggiori possono verificarsi da un momento all’altro. Come quella successa ad Emilio, il figlio di Michael Ballack. Il famosissimo ex centrocampista del Chelsea e della Nazionale tedesca Michael Ballack ha perso uno dei suoi tre eredi per via di una terribile incidente. Emilio aveva solamente 18 anni e un’intera esistenza di fronte a sé. Il destino è stato troppo spietato e ingiusto ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 5 agosto 2021) Si tratta di una delle notizie che nessuno vorrebbe mai conoscere, quelle che per molti sono considerate ‘contro natura’ in quanto provocano fin troppo dolore, rabbia e senso di ingiustizia. Eppure la natura e la vita stessa insegnano che anche le tragedie peggiori possono verificarsi da un momento all’altro. Come quella successa ad, ildi Michael Ballack. Il famosissimo ex centrocampista del Chelsea e della Nazionale tedesca Michael Ballack ha perso uno dei suoi tre eredi per via di una terribile incidente.aveva solamente 18 anni e un’intera esistenza di fronte a sé. Il destino è stato troppo spietato e ingiusto ...

