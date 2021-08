È il momento della ginnastica ritmica alle Olimpiadi: le farfalle vanno a caccia del podio. Nell’individuale in due sfideranno le russe (Di giovedì 5 agosto 2021) Dopo lo storico argento conquistato da Vanessa Ferrari nel corpo libero, dalla ginnastica potrebbero arrivare altre medaglie. Nella notte del 6 agosto all’Ariake Gymnastic Centre di Tokyo le gare di qualificazione della ritmica. Disciplina olimpica dai Giochi di Los Angeles del 1984, parte con la competizione all around individuale per procedere, poi, giorno 7, alla prova a squadre. L’Italia è riuscita a qualificare due individualiste che si esibiranno nei quattro attrezzi: nastro, palla, clavette e cerchio. Sono Milena Baldassarri e Alexandra Agiurgiuculese, entrambe classe 2001, che hanno staccato il pass olimpico ai Campionati del mondo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 agosto 2021) Dopo lo storico argento conquistato da Vanessa Ferrari nel corpo libero, dallapotrebbero arrivare altre medaglie. Nella notte del 6 agosto all’Ariake Gymnastic Centre di Tokyo le gare di qualificazione. Disciplina olimpica dai Giochi di Los Angeles del 1984, parte con la competizione all around individuale per procedere, poi, giorno 7, alla prova a squadre. L’Italia è riuscita a qualificare due individualiste che si esibiranno nei quattro attrezzi: nastro, palla, clavette e cerchio. Sono Milena Baldassarri e Alexandra Agiurgiuculese, entrambe classe 2001, che hanno staccato il pass olimpico ai Campionati del mondo ...

