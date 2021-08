"È il Dio delle moto". Gli altri piloti commentano il ritiro di Valentino Rossi (Di giovedì 5 agosto 2021) Tantissimi gli attestati di stima e ammirazione riservati al Dottore. Anche dal vecchio rivale Max Biaggi Leggi su ilgiornale (Di giovedì 5 agosto 2021) Tantissimi gli attestati di stima e ammirazione riservati al Dottore. Anche dal vecchio rivale Max Biaggi

Advertising

KalinaBoulter : RT @raf_frate: La memoria delle opere di Dio in noi è fondamentale per la nostra fede. - MouradAhmim : A volte Dio Onnipotente chiude una porta davanti a noi per aprirne un'altra migliore di lui, ma la maggior parte de… - angelo_di_dio : @eligio68 @antonellocapor2 C'è la sinistra al governo? Oh cazzo! E io che credevo ci fossero #draghi #salvini… - MarisaLevi1 : RT @opusdeich: eBook gratuito: i primi sopranumerari dell’Opus Dei. Fin dall’inizio san Josemaría attribuì molta importanza alla vocazione… - Vanja624 : @simone93210 @pizzigo Il calcio delle nazionali grazie a Dio non sarà mai rovinato. -