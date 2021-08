“È fatta | è vero” Anna Tatangelo | col nuovo fidanzato Livio Cori… E auguri e applausi da tutti

(Di giovedì 5 agosto 2021) Estate di fuoco per, l’ultimo periodo di relax prima del suo attesissimo debutto a Mediaset. La cantante ha accettato di presentare un vecchio format in una chiave modernizzata, Scene da un matrimonio. La sua vita negli ultimi due anni ha vissuto rilevanti svolte a partire dalla separazione con Gigi D’Alessio altipo di musica che ha realizzato. Non solo, perché nel suo quotidiano da tempo c’è anche unamore. La cronaca rosa e i fan più esperti sospettavano da mesi cheavesse intrapreso una liaison sentimentale con il rapper ...

Il Fatto Quotidiano

Estate movimentata per l'ex coppia Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio. Per lei ora c'è il cantante Livio Cori: ufficializzzano così ...