Dybala Juventus, giorni decisivi per il rinnovo: la situazione (Di giovedì 5 agosto 2021) Dybala Juventus – Dybala resta, Dybala va, Dybala rinnova, Dybala va in scadenza. Una vera e propria telenovela che accompagna la Juventus e “appassiona” i tifosi bianconeri da oltre un anno. “Del contratto si è parlato tanto, purtroppo si dicono tante cose non vere e c’è gente che parla di cose che non sono così. Il mio agente è stato a Torino per molto tempo e non è stato chiamato, perciò mi dispiace quando si parla di soldi e cifre inventate. Sono cose di cui non ho mai parlato, non lo faccio mai. Sarebbe bello che si dicesse la verità, parlare di cifre nella ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 5 agosto 2021)resta,va,rinnova,va in scadenza. Una vera e propria telenovela che accompagna lae “appassiona” i tifosi bianconeri da oltre un anno. “Del contratto si è parlato tanto, purtroppo si dicono tante cose non vere e c’è gente che parla di cose che non sono così. Il mio agente è stato a Torino per molto tempo e non è stato chiamato, perciò mi dispiace quando si parla di soldi e cifre inventate. Sono cose di cui non ho mai parlato, non lo faccio mai. Sarebbe bello che si dicesse la verità, parlare di cifre nella ...

Advertising

TheMattDP10 : ??DI MARZIO: 'ACCORDO PER LA JUVENTUS? ECCO LA VERITÀ'?? - Gabri_Juventus : Domani o sabato l'incontro tra la dirigenza bianconera e Jorge Antun, agente di Paulo Dybala. [Luca Bianchin]… - egidioalagia : #Lukaku è un campione, non si discute. Però non dimentichiamo che 15 giorni prima di venire all’Inter aveva accetta… - DanyRoss70 : RT @SciabolataFFP: Secondo la GdS la #Juventus sarebbe vicina a chiudere l'accordo per il rinnovo di Paulo #Dybala, a 8 mln più bonus, che… - Skysurfer72 : @Romabianconera1 @Gabri_Juventus 9 km a partita di media la scorsa stagione… corre quanto Lukaku, più di Belotti, D… -