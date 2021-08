Dum Dum Republic | parte il progetto Women At Work | per le donne e i bambini del mondo

(Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura: 4 minutiPaestum (Sa) – Moda etica e sostenibile: dal Dum Dumil nuovoat”, una collezione tutta in cotone 100% biologico, con un risvolto sociale per lee per idel pianeta. Un’idea nata dall’incontro tra Mary Serah Koroma, una ragazza italiana nativa della Sierra Leone, e Biancaluna Bifulco, fondatrice e titolare del Dum Dum. Due identità apparentemente distanti: Mary, modella che ha calcato le passerelle degli stilisti più famosi, elegante e fiera. E Biancaluna, affascinata ...

E Biancaluna, affascinata dal glamour anni '80 e contraddistinta da quella gioia di vivere che cerca di trasferire all'isola felice delRepublic. Entrambe in giro per il mondo, la prima con ...Entrambe in giro per il mondo, la prima con le sfilate di moda, l'altra con la world music che fa da fil rouge alRepublic. "Abbiamo scoperto di avere molto in comune " sottolinea Biancaluna ...Moda etica e sostenibile: dal Dum Dum Republic parte il nuovo progetto “Women at Work”, una collezione tutta in cotone 100% biologico, con un risvolto sociale per le donne e ...A chi scrivere il proprio punto di vista sulle cose? A chi affidare l’ indignazione e la speranza? Vi proponiamo di dirlo a Corriere ...