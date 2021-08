Dove vedere conferenza stampa Valentino Rossi, tutte le info (Di giovedì 5 agosto 2021) Smette o continua? Ancora poche ore e si saprò. Valentino Rossi ha programmato per oggi pomeriggio, alle 16.15, una conferenza stampa straordinaria al Red Bull Ring, che nel weekend ospiterà il Gran Premio di Stiria, Dove annuncerà i suoi piani futuri. Alla prima stagione in sella alla Petronas Yamaha SRT, il Dottore ha fatto i L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 5 agosto 2021) Smette o continua? Ancora poche ore e si saprò.ha programmato per oggi pomeriggio, alle 16.15, unastraordinaria al Red Bull Ring, che nel weekend ospiterà il Gran Premio di Stiria,annuncerà i suoi piani futuri. Alla prima stagione in sella alla Petronas Yamaha SRT, il Dottore ha fatto i L'articolo

Advertising

Paroladeltifoso : Coppa Italia, dove e quando vedere le prime partite - sportli26181512 : #Altrenotizie #LosportinTV Dove vedere conferenza stampa Valentino Rossi, tutte le info: Smette o continua? Ancora… - golretzka2 : @Aurorasmile13 Io sono serena e per niente polemica, tu forse devi esprimerti in un altro modo perché il tuo tweet… - sistoandrea1980 : @C_Fed_ @ThManfredi @gianlucac1 @CrossWordsCW Non vuol dire nulla quel grafico..in primis perché non é l'introduzio… - Mattia92630060 : RT @lei_e_marc: Pochi RT stamattina. Vi faccio vedere dove ho messo il vibratore?? commentate. ???? al più porcelloso regalino?? #coppia #mogli… -