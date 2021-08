Dopo cinque anni Bergamo torna ad ospitare l’arrivo del Giro di Lombardia (Di giovedì 5 agosto 2021) Bergamo. Il sorriso di Esteban Chaves e l’amarezza di Diego Rosa: sono questi i ricordi che riaffiorano alla mente pensando all’ultimo arrivo in città del Giro di Lombardia. Era il 2016 e nel frattempo il ciclismo ha subito un intenso scossone che ha visto salire alla ribalta numerosi giovani del calibro di Tadej Pogacar e Wout Van Aert. In questi anni la città non ha mai smesso di mostrare il proprio amore per il mondo delle due ruote e, Dopo aver ospitato per quattro volte la partenza della “Classica delle Foglie Morte”, tornerà a ricoprire per un giorno il ruolo di capitale dello sport. Come annunciato ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 5 agosto 2021). Il sorriso di Esteban Chaves e l’amarezza di Diego Rosa: sono questi i ricordi che riaffiorano alla mente pensando all’ultimo arrivo in città deldi. Era il 2016 e nel frattempo il ciclismo ha subito un intenso scossone che ha visto salire alla ribalta numerosi giovani del calibro di Tadej Pogacar e Wout Van Aert. In questila città non ha mai smesso di mostrare il proprio amore per il mondo delle due ruote e,aver ospitato per quattro volte la partenza della “Classica delle Foglie Morte”, tornerà a ricoprire per un giorno il ruolo di capitale dello sport. Come annunciato ...

