Dopo 17 anni ha deciso di cambiare: il celebre giornalista passa a Mediaset (Di giovedì 5 agosto 2021) ; i dettagli della decisione. Dopo ben 17 anni, il famoso giornalista dice addio a Sky e passa a Mediaset. “Ho messo piede a Sky il 31 luglio 2004. Saluto e ringrazio il 31 luglio 2021”, si legge nel post condiviso dal giornalista L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 5 agosto 2021) ; i dettagli della decisione.ben 17, il famosodice addio a Sky e. “Ho messo piede a Sky il 31 luglio 2004. Saluto e ringrazio il 31 luglio 2021”, si legge nel post condiviso dalL'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Coninews : Un oro storico per un quartetto spaziale! ??? Dopo 61 anni il treno azzurro è di nuovo sul primo gradino del podio… - CB_Ignoranza : 423 gare, 115 vittorie, 235 podi, 9 mondiali. Oggi @ValeYellow46 ha annunciato il ritiro dopo 25 anni di carriera.… - Coninews : Tokyo come Atene, Massimo #Stano come Ivano #Brugnetti! ???????? Diciassette anni dopo la storia si ripete, un marciat… - TweetyMelis : RT @ElenaElle10: Mio fratello, andando da top specialisti, grazie a cibi fermentati, una dieta particolare, vari integratori, da anni era g… - RRock_R6 : @Davidesebastia4 Dopo tutti gli insulti che ha ricevuto, gli spedirebbe tutti indietro in un solo colpo. Se proprio… -