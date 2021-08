Donnarumma | primo giorno al centro sportivo del PSG

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 5 agosto 2021) Il Paris Saint-Germain ha chiuso uno dei colpi più importanti di questa campagna acquisti con l’ingaggio del portiere Gianluigi, arrivato a Parigi a parametro zero dal Milan. L’estremo difensore questo giovedì si è presentato, per la prima volta, ald’allenamento all’Ooredoo Center, per scoprire le strutture del club. Gigio ha colto l’occasione per incontrare e salutare i suoi nuovi compagni di squadra. Come riporta il sito ufficiale della società, il portiere italiano ha poi superato una serie di prove fisiche. Notre nouveau gardien @gigiodonna1 était présent au Centre Ooredoo ce matin. Il a pu découvrir son nouvel environnement ...