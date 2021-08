Domenico Paviglianiti: arrestato il 'boss dei boss' che era libero per sbaglio (Di giovedì 5 agosto 2021) Aveva lasciato l'Italia e si era rifugiato in Spagna. Era stato rimesso in libertà nell'ottobre 2019, sulla base di un erroneo calcolo della ... Leggi su today (Di giovedì 5 agosto 2021) Aveva lasciato l'Italia e si era rifugiato in Spagna. Era stato rimesso in libertà nell'ottobre 2019, sulla base di un erroneo calcolo della ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Arrestato a Madrid il latitante di 'ndrangheta Domenico Paviglianiti, 60 anni, 'il boss dei boss' come era chiamato… - MediasetTgcom24 : 'Ndrangheta: arrestato in Spagna il 'boss dei boss' Domenico Paviglianiti #spagna - bologna24ore_it : 'Ndrangheta, arrestato a Madrid Domenico Paviglianiti, latitante da ottobre 2019: era stato scarcerato per un error… - ManLanTuit : Era stato rimesso in libertà nell'ottobre 2019, sulla base di un erroneo calcolo della pena. (ri)preso in Spagna.… - fernetmendocina : RT @citynowit: ?? Condannato all'ergastolo, uscito per un calcolo errato della pena era fuggito dall'Italia -