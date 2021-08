Doc – Nelle tue mani streaming e diretta tv: dove vedere la sesta puntata (replica) (Di giovedì 5 agosto 2021) Questa sera, giovedì 5 agosto 2021, su Rai 1 alle ore 21,25 torna “DOC – Nelle tue mani”, la fortunata fiction con Luca Argentero tratta dalla storia vera di Pierdante Piccioni (raccontata nel libro autobiografico “Meno dodici”). La fiction, prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, è stata trasmessa da Rai 1 da metà marzo a fine aprile 2020 e da metà ottobre a metà novembre 2020 riscuotendo ottimi ascolti. dove vedere le repliche di Doc – Nelle tue mani in diretta tv e streaming live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv La ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 5 agosto 2021) Questa sera, giovedì 5 agosto 2021, su Rai 1 alle ore 21,25 torna “DOC –tue”, la fortunata fiction con Luca Argentero tratta dalla storia vera di Pierdante Piccioni (raccontata nel libro autobiografico “Meno dodici”). La fiction, prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, è stata trasmessa da Rai 1 da metà marzo a fine aprile 2020 e da metà ottobre a metà novembre 2020 riscuotendo ottimi ascolti.le repliche di Doc –tueintv elive? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv La ...

Advertising

GuidaTVPlus : 05-08-2021 21:25 #Rai1 DOC - Nelle tue mani - S1E11 - Cause ed effetti #Storievere #Drammatico,fictionitaliana - AntonioSolara : RT @Raicomspa: In attesa della seconda stagione di #DocNelleTueMani, la serie rivelazione della passata stagione televisiva sempre a portat… - Raicomspa : In attesa della seconda stagione di #DocNelleTueMani, la serie rivelazione della passata stagione televisiva sempre… - LorenzoMainieri : Doc - Nelle tue Mani: alle 21:25 su @RaiUno - CorriereCitta : Anticipazioni Doc nelle tue mani, stasera 5 agosto in tv: orario, cast attori, trama episodi, prossima puntata… -