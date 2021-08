DIRETTA | Green pass scuola, obbligo per docenti e Ata. Chi non ce l’avrà e non potrà andare a lavoro sarà assente ingiustificato. Allo studio pass verde per gli studenti delle superiori (Di giovedì 5 agosto 2021) È il giorno del decreto per il Green pass anche per la scuola. Battaglia all'interno della compagine di governo, in particolare è la Lega a volere un'interpretazione più morbida della certificazione verde per quanto riguarda il mondo della scuola. L'articolo DIRETTA Green pass scuola, obbligo per docenti e Ata. Chi non ce l’avrà e non potrà andare a lavoro sarà assente ... Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 5 agosto 2021) È il giorno del decreto per ilanche per la. Battaglia all'interno della compagine di governo, in particolare è la Lega a volere un'interpretazione più morbida della certificazioneper quanto riguarda il mondo della. L'articolopere Ata. Chi non cee non...

Advertising

QuiMediaset_it : +++ Alle 16.40 va in onda su #Rete4 lo Speciale #TG4 condotto da @LUCRIGONI 'Draghi e l'estate del Green Pass', per… - francescoseghez : 200 in piazza contro il green pass a Roma meritano una diretta? #inondala7 - kenakkaman : RT @jimmomo: Però, è la conferma che non c'è ragione sanitaria dietro l'obbligo di Green Pass, è un sistema di incentivi/disincentivi per i… - gselvaggia : RT @QuiMediaset_it: +++ Alle 16.40 va in onda su #Rete4 lo Speciale #TG4 condotto da @LUCRIGONI 'Draghi e l'estate del Green Pass', per seg… - euronomic : RT @jimmomo: Però, è la conferma che non c'è ragione sanitaria dietro l'obbligo di Green Pass, è un sistema di incentivi/disincentivi per i… -