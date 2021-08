“Dimettiti Cuomo”. Ora il governatore si difende dai suoi (Di giovedì 5 agosto 2021) Andrew, lascia la poltrona, non costringerci a cacciarti. Il messaggio arriva da tutte le parti, a cominciare dai ranghi del Partito democratico e adesso dallo Studio ovale, con un appello del vecchio amico Joe Biden a rompere gli indugi e metter fine a una resistenza che sconfina in un’irragionevole ostinazione: “Sono sicuro che alcuni suoi abbracci erano innocenti, ma a quanto pare il procuratore ha deciso che certe cose non lo erano”. Il destinatario dei perentori appelli è Andrew Cuomo, governatore dello stato di New York, all’indomani della pubblicazione del rapporto del procuratore generale dello Stato Letitia James (consultabile ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 5 agosto 2021) Andrew, lascia la poltrona, non costringerci a cacciarti. Il messaggio arriva da tutte le parti, a cominciare dai ranghi del Partito democratico e adesso dallo Studio ovale, con un appello del vecchio amico Joe Biden a rompere gli indugi e metter fine a una resistenza che sconfina in un’irragionevole ostinazione: “Sono sicuro che alcuniabbracci erano innocenti, ma a quanto pare il procuratore ha deciso che certe cose non lo erano”. Il destinatario dei perentori appelli è Andrewdello stato di New York, all’indomani della pubblicazione del rapporto del procuratore generale dello Stato Letitia James (consultabile ...

Ultime Notizie dalla rete : Dimettiti Cuomo “Dimettiti Cuomo”. Ora il governatore si difende dai suoi Il Foglio Andrew Cuomo, molestatore seriale per il Procuratore generale di New York E pensare che Andrew Cuomo, Governatore dello Stato di New York, durante la pandemia con le sue quotidiane conferenze stampa era diventato quasi un mito. Famoso a tal punto che si parlava di lui per u ...

Usa, il governatore Cuomo accusato di aver molestato diverse donne. Biden: dimettiti "L'inchiesta indipendente ha concluso che il governatore Andrew Cuomo ha molestato sessualmente diverse donne, e così facendo ha violato la legge federale e statale". Così la procuratrice generale di ...

E pensare che Andrew Cuomo, Governatore dello Stato di New York, durante la pandemia con le sue quotidiane conferenze stampa era diventato quasi un mito. Famoso a tal punto che si parlava di lui per u ..."L'inchiesta indipendente ha concluso che il governatore Andrew Cuomo ha molestato sessualmente diverse donne, e così facendo ha violato la legge federale e statale". Così la procuratrice generale di ...