Digitalizzazione, al G20 la scommessa dell’Italia: “Nessuno resti indietro” (Di giovedì 5 agosto 2021) È in corso a Trieste, oggi 5 agosto, la riunione dei ministri del G20 sulle politiche per la Digitalizzazione. Presenti al vertice internazionale sia il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, che il ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale Vittorio Colao. Sono stati loro, insieme alla Sottosegretaria allo Sviluppo Economico Anna Ascani, ad accogliere i delegati dei Paesi membri. G20 inclusivo L’impegno del G20 sotto la presidenza italiana è chiaro. Lo ha descritto il ministro Giorgetti nel suo discorso introduttivo. Vogliamo “cogliere le opportunità per favorire una economia resiliente, dinamica, sostenibile, inclusiva – ha detto – ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 5 agosto 2021) È in corso a Trieste, oggi 5 agosto, la riunione dei ministri del G20 sulle politiche per la. Presenti al vertice internazionale sia il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, che il ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale Vittorio Colao. Sono stati loro, insieme alla Sottosegretaria allo Sviluppo Economico Anna Ascani, ad accogliere i delegati dei Paesi membri. G20 inclusivo L’impegno del G20 sotto la presidenza italiana è chiaro. Lo ha descritto il ministro Giorgetti nel suo discorso introduttivo. Vogliamo “cogliere le opportunità per favorire una economia resiliente, dinamica, sostenibile, inclusiva – ha detto – ...

Advertising

RaiNews : #Trieste, al via la riunione dei ministri del #G20 sulla digitalizzazione - ninda1952 : RT @RaiNews: #Trieste, al via la riunione dei ministri del #G20 sulla digitalizzazione - fisco24_info : Al G20 di Trieste la prima comunicazione quantistica anti hacker: È iniziata a Trieste la Riunione dei ministri del… - Ossmeteobargone : RT @RaiNews: #Trieste, al via la riunione dei ministri del #G20 sulla digitalizzazione - infoiteconomia : Summit dei ministri al G20 di Trieste, Giorgetti: «La pandemia ha evidenziato i benefici della digitalizzazione per… -