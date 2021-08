Diario da Tokyo 2020: dall’Olympic Stadium al bronzo del karate, passando per il gelo della metro (Di giovedì 5 agosto 2021) Buongiorno Tokyo, oggi si va all’Olympic Stadium. È il giorno che aspettavo dall’inizio di questi Giochi Olimpici. Dopo qualche difficoltà nel chiamare il taxi, riesco ad arrivare allo Stadio e a entrarvi. L’emozione è indescrivibile: sono nella seconda fila della tribuna stampa, c’è Ryan Crouser che nel peso fa il record olimpico; ed è lì, a pochi metri da noi (si, è arrivato anche Matteo Mosciatti). Il salto in alto femminile e il triplo maschile sono un po’ lontani, non si vede granché, mentre la 4×100 maschile vede l’Italia di Jacobs e Tortu qualificarsi. Una mattinata bellissima, che si conclude intorno alle 12.30. Fuori ... Leggi su sportface (Di giovedì 5 agosto 2021) Buongiorno, oggi si va all’Olympic. È il giorno che aspettavo dall’inizio di questi Giochi Olimpici. Dopo qualche difficoltà nel chiamare il taxi, riesco ad arrivare allo Stadio e a entrarvi. L’emozione è indescrivibile: sono nella seconda filatribuna stampa, c’è Ryan Crouser che nel peso fa il record olimpico; ed è lì, a pochi metri da noi (si, è arrivato anche Matteo Mosciatti). Il salto in alto femminile e il triplo maschile sono un po’ lontani, non si vede granché, mentre la 4×100 maschile vede l’Italia di Jacobs e Tortu qualificarsi. Una mattinata bellissima, che si conclude intorno alle 12.30. Fuori ...

