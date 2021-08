“Di nuovo positiva, non ci credo…”. Covid, il caso della paziente 1 di Bologna: “Io sono la prova” (Di giovedì 5 agosto 2021) Una brutta notizia sul fronte Covid. Se fino a poco tempo fa si pensava che chi ha avuto il Coronavirus non poteva ammalarsi nuovamente da Bologna arriva un fatto che smentisce questa teoria. Bianca Dobroiu, la paziente 1 di Bologna, è risultata nuovamente positiva. Nel giugno del 2020 la donna, una modella 24enne di origini rumene, era rimasta positiva per ben 80 giorni. Ora è stata colpita dalla variante Delta. E dice di essere pentita di non essersi vaccinata. Il nuovo contagio è avvenuto a distanza di 14 mesi: “Quando ho riletto per l’ennesima volta ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 5 agosto 2021) Una brutta notizia sul fronte. Se fino a poco tempo fa si pensava che chi ha avuto il Coronavirus non poteva ammalarsi nuovamente daarriva un fatto che smentisce questa teoria. Bianca Dobroiu, la1 di, è risultata nuovamente. Nel giugno del 2020 la donna, una mo24enne di origini rumene, era rimastaper ben 80 giorni. Ora è stata colpita dalla variante Delta. E dice di essere pentita di non essersi vaccinata. Ilcontagio è avvenuto a distanza di 14 mesi: “Quando ho riletto per l’ennesima volta ...

Advertising

SmorfiaDigitale : Bologna, l'anno scorso lott contro il Covid per quasi tre mesi: ora la modella (... - tempoweb : L'incubo #Covid è infinito per la paziente 1 di #Bologna: niente #vaccino ora sto di nuovo malissimo #covid19… - infoitsalute : Bianca Dobroiu è di nuovo positiva al Covid - infoitsalute : Paziente 1 di Bologna, dopo un anno di nuovo positiva: “Ingenua a non vaccinarmi” - _DAGOSPIA_ : 'HO FATTO LA STUPIDAGGINE DI NON VACCINARMI' - LA 'PAZIENTE UNO' DI BOLOGNA DI NUOVO POSITIVA… -