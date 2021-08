Detective anti-movida infiltrati alle feste | l’intervento contro i party clandestini nell’estate del Covid

(Di giovedì 5 agosto 2021) Nella seconda estate dall’inizio della pandemia mondiale da-19, le mete vacanziere più gettonate stanno cercando di gestire la presenza dei turisti nel rispetto delle norme emerse negli ultimi mesi. Fra queste c’è anche Ibiza, dove la vita notturna è una delle attrattive che ogni anno attirano i più giovani. A quanto pare però, il governo dell’isola ha scoperto la presenza di numeroseillegali, che potrebbero influire sulla diffusione del virus. Per limitare gli effetti dellanon autorizzata, le autorità hanno deciso di servirsi diche sotto mentite spoglie si dovranno infiltrare nei ...

Le autorità dell'isola nelle Baleari hanno ingaggiato detective privati che sotto copertura si mescoleranno ai gruppi di persone che organizzano feste illegali secondo le misure anti-Covid vigenti. Nella nota località turistica spagnola di Ibiza sono in arrivo i detective anti-movida che contrasteranno l'organizzazione di party illegali. A Ibiza stanno arrivando i detective anti-movida, delle figure che contrasteranno la nascita di rave-party infiltrandosi tra i turisti.