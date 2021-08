'Dall'Unione Europea 1 milione e mezzo di euro in 3 anni per Udine' (Di giovedì 5 agosto 2021) L'Unione europea sostiene Udine. Innovazione digitale, sviluppo sostenibile e nuovi modelli di istruzione, formazione e apprendimento sono gli assi principali dei finanziamenti comunitari che hanno ... Leggi su udinetoday (Di giovedì 5 agosto 2021) L'sostiene. Innovazione digitale, sviluppo sostenibile e nuovi modelli di istruzione, formazione e apprendimento sono gli assi principali dei finanziamenti comunitari che hanno ...

Ultime Notizie dalla rete : Dall Unione Sondaggio Uiga rivela, italiani vorrebbero le ibride ma diesel ... almeno a giudicare dalle preferenze emerse dal sondaggio "Il Motore del Futuro" organizzato dall'Uiga. Infatti l'Unione Italiana dei Giornalisti Automotive, ha diffuso i risultati della ...

Lombardia deciso incremento del fotovoltaico "Regione Lombardia sta andando nella stessa direzione degli obiettivi indicati dall'Unione Europea. Gli ostacoli però in questo momento " ha concluso " sono a livello normativo e politico. È ...

Storico accordo a Udine: è nata la Women Apu La Libertas Basket School confluisce nella società del presidente Pedone: «Così rafforziamo il legame con il territorio» ...

