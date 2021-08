Dallo scontro con Pippo Baudo al flop all'Eurofestival con Alice: la vita di Battiato raccontata dagli amici (Di giovedì 5 agosto 2021) Due concerti indimenticabili in sole quattro sere in un fazzoletto di nove chilometri e ottocento metri: uno sul lungomare Bettolo di Recco, nell'ambito della stagione estiva voluta dal sindaco Carlo ... Leggi su spettacoli.tiscali (Di giovedì 5 agosto 2021) Due concerti indimenticabili in sole quattro sere in un fazzoletto di nove chilometri e ottocento metri: uno sul lungomare Bettolo di Recco, nell'ambito della stagione estiva voluta dal sindaco Carlo ...

Advertising

ilaria_nofasci : Sono sommersa dagli impegni e da una propensione al cazzeggio grande come l'Alabama. Cosa potrà nascere dallo scont… - Fra16778468 : RT @CNRsocial_: #AlmanaccoCnr 'Una storia (geologica) infuocata' Ogni isola ha la sua particolare origine: può nascere da un vulcano o dall… - Ossmeteobargone : RT @CNRsocial_: #AlmanaccoCnr 'Una storia (geologica) infuocata' Ogni isola ha la sua particolare origine: può nascere da un vulcano o dall… - michelataxistro : RT @EnricoBorghi1: @PoliticaPerJedi Maestro Yoda, devo ancora vedere il buon Gianca fare con Salvini quello che NON fece con Bossi e Maroni… - EnricoBorghi1 : @PoliticaPerJedi Maestro Yoda, devo ancora vedere il buon Gianca fare con Salvini quello che NON fece con Bossi e M… -