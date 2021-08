Dalle Regioni ok al piano scuola, le misure per il nuovo anno (Di giovedì 5 agosto 2021) ROMA (ITALPRESS) – Arriva l'ok da Regioni ed enti locali al piano scuola predisposto dal Ministero dell'Istruzione su indicazione del Comitato tecnico scientifico (Cts). A dare il via libera la Conferenza unificata. Per l'avvio dell'anno scolastico 2021-2022 la sfida è assicurare a tutti, anche per quanto rilevato dal Cts, lo svolgimento in presenza delle attività scolastiche, il recupero dei ritardi e il rafforzamento degli apprendimenti, si legge nel piano scuola. Il Cts conferma che la vaccinazione “costituisce, ad oggi, la misura di prevenzione pubblica fondamentale per contenere la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 5 agosto 2021) ROMA (ITALPRESS) – Arriva l'ok daed enti locali alpredisposto dal Ministero dell'Istruzione su indicazione del Comitato tecnico scientifico (Cts). A dare il via libera la Conferenza unificata. Per l'avvio dell'scolastico 2021-2022 la sfida è assicurare a tutti, anche per quanto rilevato dal Cts, lo svolgimento in presenza delle attività scolastiche, il recupero dei ritardi e il rafforzamento degli apprendimenti, si legge nel. Il Cts conferma che la vaccinazione “costituisce, ad oggi, la misura di prevenzione pubblica fondamentale per contenere la ...

