Dalla conversione all’Islam «per amore» allo studio del giapponese | chi è Massimo Stano | il marciatore da oro a Tokyo

(Di giovedì 5 agosto 2021) Dopo 41 anni l’Italia torna a vincere l’oro nella marcia 20 km. E a tagliare per primo il traguardo a2020, con il tempo di 1h20’59, è stato il 29enne. «Sono due mesi che mi ripetevo “Sono il più forte, il più forte del mondo”. Nella mia testa mi ripetevo: “Voi fate pure quel che volete, tanto io sono il più forte”», ha raccontato il campione olimpico a fine gara., classe 1992, è nato a Grumo Appula, ma è cresciuto a Palo del Colle, in provincia di Bari. La sua avventura nell’atletica inizia all’età di 11 anni, gareggiando come mezzofondista nella Fiamma Olimpia Palo. A 14 anni passa invece alla ...

La conversione all'Islam "per amore" e la passione per il Giappone di Stano Massimo Stano, oltre a essere un marciatore, è anche un tecnico informatico. Nel 2016, per amore, si è convertito all'Islam,...