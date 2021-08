Dal rosso al nero, cento anni da sinistra a destra (Di giovedì 5 agosto 2021) “Luigi si è cambiato”, diceva mio nonno inviperito. Tradotto: Luigi ha smesso il tradizionale abito politico per indossarne un altro. Tradotto ancora meglio: Luigi è passato dal Pci alla Dc o, peggio, al Msi. Non è un caso se, mentre se ne va Antonio Pennacchi, l’ultimo fasciocomunista, termine che ha dato il titolo alla sua felice autobiografia, leggo il libro di Roberto Della Seta, edito da FrancoAngeli: “Dal rosso al nero. cento anni di socialisti e comunisti passati a destra”. Pennacchi fece il passaggio inverso, dal nero al rosso, finendo per mantenere i connotati ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 5 agosto 2021) “Luigi si è cambiato”, diceva mio nonno inviperito. Tradotto: Luigi ha smesso il tradizionale abito politico per indossarne un altro. Tradotto ancora meglio: Luigi è passato dal Pci alla Dc o, peggio, al Msi. Non è un caso se, mentre se ne va Antonio Pennacchi, l’ultimo fasciocomunista, termine che ha dato il titolo alla sua felice autobiografia, leggo il libro di Roberto Della Seta, edito da FrancoAngeli: “Dalaldi socialisti e comunisti passati a”. Pennacchi fece il passaggio inverso, dalal, finendo per mantenere i connotati ...

