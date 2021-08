Advertising

sportli26181512 : Da Sernagiotto a Kaio Jorge, alla scoperta dei 36 brasiliani della Juve: Da Sernagiotto a Kaio Jorge, alla scoperta… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Da Sernagiotto a Kaio Jorge, alla scoperta dei 36 brasiliani della Juve - Gazzetta_it : Da Sernagiotto a Kaio Jorge, alla scoperta dei 36 brasiliani della Juve -

Ultime Notizie dalla rete : Sernagiotto Kaio

La Gazzetta dello Sport

Dunque- lì, sul transatlantico, il Brasile alle spalle e l'Italia all'orizzonte - pur ... Attiva ora ArrivaJorge, ma Dybala è in dubbio per il Barcellona Non perderti le nostre ...Dunque- lì, sul transatlantico, il Brasile alle spalle e l'Italia all'orizzonte - pur ... Attiva ora ArrivaJorge, ma Dybala è in dubbio per il Barcellona Non perderti le nostre ...Il primo appena arrivato in Italia firmò anche per il Genoa, ma il club bianconero lo attese. E ne valse la pena. Miranda non dribblava, e Nené venne inspiegabilmente venduto dopo un solo anno ...Leggi anche->Juventus, arriva Kaio Jorge: tutte le cifre dell’affare con il Santos. Kaio Jorge alla Juve, sarà il 28° brasiliano della storia del club. Nella stagione 2000-01, la Juventus acquista il ...