Da domani per musei, biblioteche e spettacoli obbligatorio il Green Pass (Di giovedì 5 agosto 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Parte da Udine il talent che va alla ricerca dei… Gli attori in erba tornano sul palco, su il sipario… La tedesca Würzburg al fianco ... Leggi su friulioggi (Di giovedì 5 agosto 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Parte da Udine il talent che va alla ricerca dei… Gli attori in erba tornano sul palco, su il sipario… La tedesca Würzburg al fianco ...

Advertising

borghi_claudio : E' da un mese (qui era il 16 luglio) che il corriere annuncia per domani il green pass per un diritto essenziale, o… - borghi_claudio : Il numero di articoli di Guerzoni-Sarzanini sul Corriere che ogni giorno annunciano per domani l'obbligo di green p… - romeoagresti : #KaioJorge domani tornerà in Brasile (questioni burocratiche) e potrebbe rientrare a Torino nel weekend. Al suo rit… - sanchez_strada : @_soore No ma poi non spendi nulla e lo fai crescere di netto. Con quegli altri 2 vai solo a buttare soldi e incasi… - MraSorrentino : RT @alessandra_rand: Domani alle ore 11.30 Massimo Osanna e Gabriel Zuchtriegel inaugureranno l’apertura del Termopolio della Regio V di #P… -