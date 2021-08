Da domani obbligo Green pass, circa 900mila gli abruzzesi con la certificazione (Di giovedì 5 agosto 2021) L'Aquila - Sono circa 900mila, secondo le stime, gli abruzzesi che ad oggi, alla vigilia dell'obbligo del Green pass per alcuni tipi di attività, sono in possesso della certificazione. Il dato, in continuo aggiornamento, non tiene però conto dei certificati emessi in seguito a tampone negativo. Su una platea di 1.188.922 abruzzesi dai 12 anni in su, sono 834.746, secondo dati ufficiali aggiornati al pomeriggio, coloro che hanno effettuato almeno una dose di vaccino. La maggior parte - cioè 743.500 persone - ha completato il ciclo vaccinale. A questi numeri ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 5 agosto 2021) L'Aquila - Sono, secondo le stime, gliche ad oggi, alla vigilia dell'delper alcuni tipi di attività, sono in possesso della. Il dato, in continuo aggiornamento, non tiene però conto dei certificati emessi in seguito a tampone negativo. Su una platea di 1.188.922dai 12 anni in su, sono 834.746, secondo dati ufficiali aggiornati al pomeriggio, coloro che hanno effettuato almeno una dose di vaccino. La maggior parte - cioè 743.500 persone - ha completato il ciclo vaccinale. A questi numeri ...

