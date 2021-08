Da domani Green Pass anche per i musei: dal Mann a Palazzo Reale e al Madre, siti napoletani pronti (Di giovedì 5 agosto 2021) Dall’Archeologico a Capodimonte, da Palazzo Reale al Madre, i musei napoletani sono pronti per attivare il Green Pass, dal 6 agosto come in tutta Italia, ed accogliere in sicurezza i tanti turisti che questa estate sono tornati numerosi a visitare i luoghi dell’arte della città partenopea. Tablet, app, lettori ottici, le biglietterie assicurano un servizio veloce ed efficiente. Tutti i visitatori dai 12 anni dovranno esibire in biglietteria la Certificazione verde, ovvero il Green Pass (cartaceo o digitale), il tampone ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 5 agosto 2021) Dall’Archeologico a Capodimonte, daal, isonoper attivare il, dal 6 agosto come in tutta Italia, ed accogliere in sicurezza i tanti turisti che questa estate sono tornati numerosi a visitare i luoghi dell’arte della città partenopea. Tablet, app, lettori ottici, le biglietterie assicurano un servizio veloce ed efficiente. Tutti i visitatori dai 12 anni dovranno esibire in biglietteria la Certificazione verde, ovvero il(cartaceo o digitale), il tampone ...

