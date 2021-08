Crystal Dunn, razzismo e discriminazione (Di giovedì 5 agosto 2021) C’è una fotografia che mi era stata segnalata da qualche lettore, fotografia che non ho fatto in tempo a salvare che è stata fatta sparire, e i gruppi social dove era diffusa hanno chiuso l’accesso. Ma non è importante, perché la foto, senza i commenti razzisti e discriminatori a contorno, è ancora accessibile. L’immagine è questa: L’atleta americana Megan Rapinoe si inginocchia per protestare contro il razzismo, mentre la sua compagna di squadra afroamericana, Crystal Dunn, resta in piedi – l’immagine è stata ribaltata da noi per evitare troppe violazioni del diritto d’autoreL’immagine sta circolando su gruppi americani (ma anche ... Leggi su butac (Di giovedì 5 agosto 2021) C’è una fotografia che mi era stata segnalata da qualche lettore, fotografia che non ho fatto in tempo a salvare che è stata fatta sparire, e i gruppi social dove era diffusa hanno chiuso l’accesso. Ma non è importante, perché la foto, senza i commenti razzisti e discriminatori a contorno, è ancora accessibile. L’immagine è questa: L’atleta americana Megan Rapinoe si inginocchia per protestare contro il, mentre la sua compagna di squadra afroamericana,, resta in piedi – l’immagine è stata ribaltata da noi per evitare troppe violazioni del diritto d’autoreL’immagine sta circolando su gruppi americani (ma anche ...

