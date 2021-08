Creval | redditività resiliente nel primo semestre

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 5 agosto 2021) (Teleborsa) –ha realizzato un risultato netto pari a 40,4 milioni di euro in linea con il risultato del2020 che includeva significativi elementi non ricorrenti. Larisulta in crescita con i ricavi che registrano un aumento del +9,3% a/a sostenuti dalle componenti core: margine di interesse +4,1% a/a e commissioni +7,7% a/a. In particolare le commissioni derivanti dal comparto del risparmio gestito e amministrato aumentano del +17,5% rispetto al2020 mentre quelle relative all’attività di banca tradizionale del +4%. Il ...