Covid, vaccino Moderna efficace al 93% a 6 mesi da seconda dose (Di giovedì 5 agosto 2021) Per il vaccino anti-Covid di Moderna un’efficacia del 93%, duratura per 6 mesi dopo la seconda dose. E’ il dato che emerge dall’analisi finale dei risultati dello studio Cove di fase 3, comunicati dall’azienda americana nell’ambito della presentazione degli aggiornamenti aziendali e dei risultati finanziari del secondo trimestre 2021. Moderna ha ricevuto l’autorizzazione emergenziale per l’uso del suo vaccino negli adulti dagli enti regolatori di più di 50 Paesi e l’elenco di uso d’emergenza dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), nonché il via ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 5 agosto 2021) Per ilanti-diun’efficacia del 93%, duratura per 6dopo la. E’ il dato che emerge dall’analisi finale dei risultati dello studio Cove di fase 3, comunicati dall’azienda americana nell’ambito della presentazione degli aggiornamenti aziendali e dei risultati finanziari del secondo trimestre 2021.ha ricevuto l’autorizzazione emergenziale per l’uso del suonegli adulti dagli enti regolatori di più di 50 Paesi e l’elenco di uso d’emergenza dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), nonché il via ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Agrigento, appello dal Covid hospital: 'Io ho sbagliato, voi andate a vaccinarvi' Il messaggio di una no-vax pentit… - borghi_claudio : @NW_Mistral No. Perché il rischio di morire per covid non va calcolato sugli ammalati di covid, va calcolato sull'i… - chetempochefa : «Lo dico a tutti: vaccinatevi perché io ho sbagliato a non farlo e ho rischiato la vita. Tutti noi ricoverati siamo… - 50GENNY : RT @Adnkronos: #Covid, in arrivo #certificato per esenti da vaccino: chi può richiederlo. - marcelloharan : RT @RobertoBurioni: Insomma, mentre ci chiediamo quanto è efficace il vaccino contro COVID e quanto durerà la protezione (domande alle qual… -