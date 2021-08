Covid: Usa verso i 100 mila casi al giorno, trema la Florida (Di giovedì 5 agosto 2021) Gli Stati Uniti volano verso i 100 mila casi di Covid al giorno a causa della diffusione della variante Delta nelle aree a basso tasso di vaccinazione. Come in Florida, dove i dati federali mostrano ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 5 agosto 2021) Gli Stati Uniti volanoi 100diala causa della diffusione della variante Delta nelle aree a basso tasso di vaccinazione. Come in, dove i dati federali mostrano ...

