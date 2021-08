Covid | ultime news Bollettino del 5 agosto | 7 230 casi | 27 decessi Tasso positività 3 | 4%

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 5 agosto 2021) Processati 212.227 tamponi. Crescono le terapie intensive (+8) e i ricoveri ordinari (+100). Via libera del Cdm al decreto sull'obbligo del Green Pass: esteso ai trasporti a lunga percorrenza dal primo settembre, al personale scolastico e agli studenti all'università. Quarantena per i vaccinati con ciclo completo ridotta da 10 a 7 giorni. Tamponi rapidi in farmacia a 8 euro per la fascia 12-18 anni e a 15 euro per gli over 18. Dal 6scatta l'obbligo del Green pass per diverse attività