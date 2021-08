Covid, ultime news. Bollettino: 7.230 nuovi casi, 27 morti. Tasso positività al 3,4%. LIVE (Di giovedì 5 agosto 2021) Processati 212.227 tamponi. Crescono le terapie intensive (+8) e i ricoveri (+100). Il Cdm approva il nuovo decreto sull'obbligo di Green Pass: sui trasporti a lunga percorrenza per tutto il personale scolastico e, all'università, anche per gli studenti. Riduzione della quarantena da 10 a 7 giorni per i vaccinati con ciclo completo. Da domani scatta l'obbligo del Green pass per una serie di attività Leggi su tg24.sky (Di giovedì 5 agosto 2021) Processati 212.227 tamponi. Crescono le terapie intensive (+8) e i ricoveri (+100). Il Cdm approva il nuovo decreto sull'obbligo di Green Pass: sui trasporti a lunga percorrenza per tutto il personale scolastico e, all'università, anche per gli studenti. Riduzione della quarantena da 10 a 7 giorni per i vaccinati con ciclo completo. Da domani scatta l'obbligo del Green pass per una serie di attività

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 7.230 positivi, 27 vittime, +8 terapie intensive, +100 ricoveri. Effettuati 212.2… - rtl1025 : ?? Sono 7.230 i positivi ai test #Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.… - Corriere : Sì all’accordo con le farmacie: test rapidi a 8 euro per i ragazzi tra i 12 e i 18 anni. 15 euro per tutti gli altri - bombardax : RT @Corriere: Sì all’accordo con le farmacie: test rapidi a 8 euro per i ragazzi tra i 12 e i 18 anni. 15 euro per tutti gli altri https://… - sprto : RT @Corriere: Sì all’accordo con le farmacie: test rapidi a 8 euro per i ragazzi tra i 12 e i 18 anni. 15 euro per tutti gli altri https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ultime Covid, 7.230 nuovi contagi e 27 morti. Sale il tasso di positività al 3,4% ROMA - Sono 7.230 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. Ieri erano stati 6.596. Sono invece 27 le vittime in un giorno , mentre ieri le persone decedute erano state ...

Covid oggi Gb, oltre 30mila contagi e 86 morti In Gran Bretagna oggi si registrano 30.215 nuovi casi di Covid e il decesso di 86 persone che nelle ultime quattro settimane erano risultate positive al test. E' quanto rendono noto le autorità sanitarie britanniche. 5 agosto 2021

Coronavirus, ultime notizie. Moderna, «probabilmente necessaria terza dose prima di inverno». Fisco: ... Il Sole 24 ORE Covid, Boccia: “Necessario obbligo vaccinale” La dichiarazione del deputato del Pd. "Leggendo i dati dei contagi delle ultime settimane, a causa della variante Delta, resto convinto che l'obbligo vaccinale sia l'unico modo per arginare il virus e ...

Green pass, l'ultima beffa. Solo mini-sconti per i Covid test: quanto costano dal 6 agosto In extremis sono arrivati gli "sconti" i test anti-Covid in virtù del protocollo d’intesa firmato dal generale Figliuolo. L'intesa garantirà la somministrazione dei test antigenici rapidi - validi per ...

ROMA - Sono 7.230 i positivi ai testindividuati nelle24 ore, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. Ieri erano stati 6.596. Sono invece 27 le vittime in un giorno , mentre ieri le persone decedute erano state ...In Gran Bretagna oggi si registrano 30.215 nuovi casi die il decesso di 86 persone che nellequattro settimane erano risultate positive al test. E' quanto rendono noto le autorità sanitarie britanniche. 5 agosto 2021La dichiarazione del deputato del Pd. "Leggendo i dati dei contagi delle ultime settimane, a causa della variante Delta, resto convinto che l'obbligo vaccinale sia l'unico modo per arginare il virus e ...In extremis sono arrivati gli "sconti" i test anti-Covid in virtù del protocollo d’intesa firmato dal generale Figliuolo. L'intesa garantirà la somministrazione dei test antigenici rapidi - validi per ...