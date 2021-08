Covid Toscana, stabili a 765 i nuovi casi (Di giovedì 5 agosto 2021) Toscana, 5 luglio 2021 - I nuovi casi registrati in Toscana sono 765 (gli stessi di ieri) su 13.787 test di cui 9.006 tamponi molecolari e 4.781 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,55% (11,3% ... Leggi su lanazione (Di giovedì 5 agosto 2021), 5 luglio 2021 - Iregistrati insono 765 (gli stessi di ieri) su 13.787 test di cui 9.006 tamponi molecolari e 4.781 test rapidi. Il tasso deipositivi è 5,55% (11,3% ...

Advertising

regionetoscana : #coronavirus #covid19 Cos'è la Certificazione verde COVID-19, come ottenerla, qual è la sua durata, per quali attiv… - Nicola_Firenze : RT @qn_lanazione: #Toscana. #Covid Toscana, #stabili a 765 i nuovi #casi - qn_lanazione : #Toscana. #Covid Toscana, #stabili a 765 i nuovi #casi - AoupPisana : Il Covid-19 può colpire gli organi addominali e l'apparato gastrointestinale: articolo di revisione targato Aoup su… - GazzChianti : EMERGENZA/COVID - Toscana, i nuovi positivi di oggi in “fotocopia” rispetto a ieri: sono esattamente gli stessi, 76… -