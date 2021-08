Covid: superata quota 70 milioni di dosi di vaccini somministrate (Di giovedì 5 agosto 2021) In Italia è stata superata quota 70 milioni di somministrazioni del vaccino anti - Covid (precisamente 70.126.104). Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 33.485.151, cifra che ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 5 agosto 2021) In Italia è stata70di somministrazioni del vaccino anti -(precisamente 70.126.104). Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 33.485.151, cifra che ...

Advertising

rtl1025 : ?? E' stata superata quota 70 milioni di somministrazioni del #vaccino anti-#Covid in Italia (finora precisamente 70… - neifatti : Covid, in Italia superata quota 70 milioni di dosi somministrate - generacomplotti : RT @stop_fake_news_: AGI - E' stato raggiunto e superato il traguardo di 70 milioni di vaccini somministrati complessivamente in Italia, tr… - CamyGaly : RT @rtl1025: ?? E' stata superata quota 70 milioni di somministrazioni del #vaccino anti-#Covid in Italia (finora precisamente 70.126.104).… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid: superata quota 70 milioni di dosi di vaccini somministrate #covid -