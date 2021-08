Covid: rientrati da Dubai tutti i ragazzi italiani (Di giovedì 5 agosto 2021) tutti i ragazzi italiani bloccati a Dubai a causa di un focolaio di Covid, scoppiato alcune settimane fa durante una vacanza studio, sono rientrati in Italia e stanno bene. Lo annuncia l'Accademia ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 5 agosto 2021)bloccati aa causa di un focolaio di, scoppiato alcune settimane fa durante una vacanza studio, sonoin Italia e stanno bene. Lo annuncia l'Accademia ...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Covid: rientrati da Dubai tutti i ragazzi italiani: (ANSA) - ROMA, 05 AGO - Tutti i ragazzi italia… - TgrRai : #COVID:19, rientrati tutti in Italia i ragazzi italiani bloccati a Dubai a causa di un focolaio scoppiato durante u… - bettabettanesi : RT @ditoeluna: @RcCamera @AhiMaria1 @bettabettanesi In realtà @matteosalvinimi non ha ottenuto nulla Le restrizioni COVID sono tra le più s… - ditoeluna : @RcCamera @AhiMaria1 @bettabettanesi In realtà @matteosalvinimi non ha ottenuto nulla Le restrizioni COVID sono tra… - CinziaFufy74 : RT @LFacciato: @fratotolo2 Beh devo dargli ragione.Mia moglie e mio figlio hanno pagato 10gg. di vacanza ma al quinto giorno sono rientrati… -