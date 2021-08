Covid | ricoveri in terapia intensiva | le Regioni più vicine alla soglia DATI

(Di giovedì 5 agosto 2021) Secondo il bollettino del 5 agosto, aumentano i positivi negli ospedali: in rianimazione ci sono 268 (+8) persone e nei reparti ordinari 2.409 (+100). Nelle ultime 24 ore sono stati 7.230 i nuovi casi in Italia, su 212.227 tamponi. La percentuale di positivi è al 3,4%

Secondo il bollettino del 5 agosto, aumentano i positivi negli ospedali: in rianimazione ci sono 268 (+8) persone e nei reparti ordinari 2.409 (+100). Nelle ultime 24 ore sono stati 7.230 i nuovi casi ...... +33,9%), icon sintomi (2.196 rispetto a 1.611, +36,3%) e le terapie intensive (258 ...è stabile al 3% il tasso di occupazione delle terapie intensive da parte dei pazienti affetti da, ...I nuovi casi di positività su 21.921 tamponi processati. Sono 831 i nuovi contagi da coronavirus oggi 5 agosto 2021 in Sicilia, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano 5 nuovi decessi. De ...La storia di Jorge Lis, ex pilota spagnolo professionista di motociclismo di 46 anni, che è finito in terapia intensiva dopo aver contratto il Covid ...